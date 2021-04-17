Против рэпера Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков
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Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков, поводом стали клипы артиста «Розовое вино-2» и «Family», сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что в отношении Моргенштерна возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»), передает ТАСС.
«Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление бывшего депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино-2» и «Family», – добавил он.
Рэперу грозит административный штраф до 1 млн рублей.
Адвокат артиста Сергей Жорин отказался комментировать возбуждение административного производства.
Ранее на рэпера Моргенштерна подали иск о защите авторских прав.
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