Против рэпера Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков

Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков, поводом стали клипы артиста «Розовое вино-2» и «Family», сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что в отношении Моргенштерна возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»), передает ТАСС.

«Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление бывшего депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино-2» и «Family», – добавил он.

Рэперу грозит административный штраф до 1 млн рублей.

Адвокат артиста Сергей Жорин отказался комментировать возбуждение административного производства.

Ранее на рэпера Моргенштерна подали иск о защите авторских прав.