 

Против рэпера Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков

17.04.2021, 11:42, Новости дня
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Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков, поводом стали клипы артиста «Розовое вино-2» и «Family», сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что в отношении Моргенштерна возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»), передает ТАСС.

«Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление бывшего депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино-2» и «Family», – добавил он.

Рэперу грозит административный штраф до 1 млн рублей.

Адвокат артиста Сергей Жорин отказался комментировать возбуждение административного производства.

Ранее на рэпера Моргенштерна подали иск о защите авторских прав.



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