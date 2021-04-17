На Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки вакциной Covishield

Мужчина умер после прививки от коронавируса вакциной индийского производства Covishield, разработанной компанией AstraZeneca, случай зарегистрирован как «неблагоприятное событие после иммунизации», сообщил губернатор Львовской области Максим Козицкий.

«16 апреля умер мужчина 63 лет. По информации департамента здравоохранения Львовской областной госадминистрации (ОГА), 15 апреля 2021 года мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield», – приводит ТАСС слова Козицкого.

По его словам, случай смерти зарегистрирован как «неблагоприятное событие после иммунизации, который сейчас рассматривает региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации департамента здравоохранения Львовской ОГА».

Это уже четвертая смерть на Украине после прививки вакциной индийского производства Covishield.

Министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил, что по состоянию на утро субботы количество заразившихся коронавирусом украинцев увеличилось на 14 тыс. 989 человек.

Ранее провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта. В Одесской области военнослужащая скончалась через два дня после прививки от коронавируса.

2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.

Всего на Украину было завезено 500 тыс. доз этой вакцины. Также там зарегистрирована вакцина компании Pfizer. От российского препарата «Спутник V» Киев отказался.

Между тем Индия уже приостановила экспорт вакцины AstraZeneca на Украину.