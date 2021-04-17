 

За несколько часов до прощания с принцем Филиппом: представлен ранее неизвестный портрет с Елизаветой II

17.04.2021, 11:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодня в Виндзоре в часовне Святого Георгия состоится церемония прощания с мужем королевы Елизаветы II принцем Филиппом (подробности того, как она пройдет, мы собрали здесь). Накануне поздно вечером в официальном Instagram-аккаунте появилось новое неформальное фото супругов. В подписи к нему говорится, что королева Великобритании сама пожелала, чтобы этот портрет был обнародован: 

Королева пожелала поделиться этой личной фотографией, сделанной с герцогом Эдинбургским на вершине горы Койлс-де-Мюик, Шотландия, в 2003 году. Ее Величество и королевская семья благодарны за все сообщения с соболезнованиями со всего мира. Они были тронуты тем, что увидели и услышали голоса стольких людей, разделяющих теплые воспоминания о герцоге.

Также там сказано, что кадр был сделан более 17 лет назад графиней Софи Уэссекской, супругой принца Эдварда, младшего сына королевы и принца Филиппа. За 10 часов снимок набрал больше миллиона лайков.

Принц Филипп и королева Елизавета II

А за несколько часов до этого в аккаунте британской королевской семьи были опубликованы несколько архивных кадров в память о невероятно долгом браке Елизаветы и Филиппа. Напомним, они поженились в 1947 году и прожили в браке 73 года с небольшим. У них родилось четверо детей: принцы Чарльз, Эндрю и Эдвард, а также принцесса Анна.

Будучи в крепком браке, они поддерживали друг друга на протяжении многих лет – как по части выполнения королевских обязанностей, так и по части воспитания детей. В 2017 году королева и герцог стали первой парой в королевской семье, отметившей платиновую годовщину свадьбы,

– написано под фотографиями. Подробную историю их любви читайте в специальном материале HELLO!.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / Теперь официально: звезда “Ривердейла” Коул Спроус подтвердил расставание с Лили Рейнхарт

22.01 / Власти Индии ответили США на угрозу введения санкций за размещение российских ЗРК С-400

10.04 / Достоевский и Церковь

04.02 / Девочка, любившая короткую стрижку и игры в войну, рассказала, что в прошлой жизни была солдатом

18.10 / В Пакистане сожжен транспортный конвой с тяжелой военной техникой США выводимой из Афганистана

19.01 / Мнение: Берия появится на ВДНХ

20.03 / Мнение: О работе с армянским населением

06.11 / Мнение: Почему в СССР не хватало кирпичей

10.11 / Испытания китайской вакцины от COVID-19 приостановили после смерти участника

30.07 / Мнение: Посольство РФ в Белоруссии о задержанных сотрудниках ЧВК

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика