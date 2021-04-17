За несколько часов до прощания с принцем Филиппом: представлен ранее неизвестный портрет с Елизаветой II

Сегодня в Виндзоре в часовне Святого Георгия состоится церемония прощания с мужем королевы Елизаветы II принцем Филиппом (подробности того, как она пройдет, мы собрали здесь). Накануне поздно вечером в официальном Instagram-аккаунте появилось новое неформальное фото супругов. В подписи к нему говорится, что королева Великобритании сама пожелала, чтобы этот портрет был обнародован:

Королева пожелала поделиться этой личной фотографией, сделанной с герцогом Эдинбургским на вершине горы Койлс-де-Мюик, Шотландия, в 2003 году. Ее Величество и королевская семья благодарны за все сообщения с соболезнованиями со всего мира. Они были тронуты тем, что увидели и услышали голоса стольких людей, разделяющих теплые воспоминания о герцоге.

Также там сказано, что кадр был сделан более 17 лет назад графиней Софи Уэссекской, супругой принца Эдварда, младшего сына королевы и принца Филиппа. За 10 часов снимок набрал больше миллиона лайков.

Принц Филипп и королева Елизавета II

А за несколько часов до этого в аккаунте британской королевской семьи были опубликованы несколько архивных кадров в память о невероятно долгом браке Елизаветы и Филиппа. Напомним, они поженились в 1947 году и прожили в браке 73 года с небольшим. У них родилось четверо детей: принцы Чарльз, Эндрю и Эдвард, а также принцесса Анна.

Будучи в крепком браке, они поддерживали друг друга на протяжении многих лет – как по части выполнения королевских обязанностей, так и по части воспитания детей. В 2017 году королева и герцог стали первой парой в королевской семье, отметившей платиновую годовщину свадьбы,

– написано под фотографиями. Подробную историю их любви читайте в специальном материале HELLO!.