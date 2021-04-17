Мнение: Миномет Пономаренко
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"Миномет Пономаренко".
Стрельба крылатыми ракетами из миномета. Сам миномет предназначен для массового запуска крылатых ракет и БПЛА.
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Вместо пороховых зарядов для запусков используют специальную пневматическую систему, которая очевидно куда как меньше демаскирует пусковую установку. Собирают подобные изделия в подмосковном Жуковском.
PS. Видео для блога теперь уже на постоянной основе будут заливаться на канал на Рутубе. Вставка в ЖЖ работает нормально, так что можно юзать. Сам канал вот тут https://rutube.ru/channel/23471524/
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Источник: Colonel Cassad
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