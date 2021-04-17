Россия задействует в учениях над акваторией Черного моря более 50 самолетов

Экипажи самолетов займутся пусками ракет и бомбометанием по морским целям. Всего в мероприятиях боевой подготовки задействовано более 50 самолетов оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО и морской авиации Черноморского флота, говорится в сообщении.

Это истребители Су-27СМ, Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и Су-34, а также штурмовики Су-25СМ3, рассказали в ЮВО. Для проведения учений штурмовики Су-25СМ3 из Ставропольского края перебазировали на аэродромы оккупированного Крыма. Эскадрилью Су-25СМ3 перевезли с полуострова на полигон Ашулук в Астраханской области, сообщили военные.

Летчики 4-й армии ВВС и ПВО и Черноморского флота РФ “выполняют задачи по сопровождению корабельных ударных групп и действиям в составе разведывательных ударных комплексов при обеспечении безопасности в акватории Черного моря”, предупредило командование.

Контекст:Черноморский флот РФ 14 апреля сообщил, что отряд российских боевых кораблей вышел в Черное море для проведения учебных стрельб. В учениях, кроме кораблей, будут участвовать самолеты и вертолеты. Сколько продлятся учения, не уточнялось.

Вашингтон собирался отправить свои военные корабли в Черное море “в знак поддержки Украины на фоне возросшего военного присутствия России” возле восточных границ страны. В Пентагоне отмечали, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море, однако развертывание дополнительных боевых кораблей пошлет Москве “особый сигнал” о том, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией.

15 апреля стало известно, что РФ объявила о закрытии акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для иностранных военных кораблей и судов, которые находятся в государственной собственности, с 24 апреля по 31 октября под предлогом военных учений. МИД Украины выразил протест.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной. С Северного Кавказа в Крым перебросили соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, они выполнили учебные стрельбы на полигоне Опук.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак 30 марта подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что создает угрозу военной безопасности государства. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

По данным разведки, на начало марта возле границы с Украиной РФ разместила около 89 тыс. военнослужащих. По прогнозу начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, к 20 апреля их количество увеличится до 110 тыс.

Министр обороны Украины Андрей Таран предположил, что РФ может напасть на Украину со стороны аннексированного Крыма.

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