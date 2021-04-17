Судья Вовк помогал Коломойскому по делу “ПриватБанка” – “Слідство.Інфо”

Журналисты получили в свое распоряжение записи разговоров из кабинета Вовка, которые делали правоохранители. Из них следует, что в мае 2019 года Вовка посетил его коллега – заместитель председателя Хозяйственного суда Киева Вадим Босой. К тому времени судья Босой рассматривал дело по иску Коломойского к Национальному банку Украины и национализированного “ПриватБанка”. Дело касалось кредитных договоров и договоров поручительства, которые Коломойский пытался признать недействительными через суд

По информации Нацбанка, в 2016 году Коломойский, который на тот момент еще был совладельцем “ПриватБанка”, заключил с НБУ несколько договоров поручительства. Речь шла о 9,2 млрд грн. Хотя потом банк национализировали, но Коломойский, по этим договорам, все равно оставался должником перед НБУ.

Как следует из “пленок ОАСК”, судья Босой пришел к Вовку, чтобы спросить, “интересно ли кому-то это дело”, после чего глава ОАСК позвонил своему знакомому из окружения Коломойского.

“Скажи, пожалуйста: ты не занимаешься лично? Вот такой же, помнишь, болезненный вопрос, очень-очень болезненный. Бороды (вероятно, речь идет о Коломойском. – “ГОРДОН”) вопрос самый главный”, – сказал Вовк своему собеседнику.

Согласно судебному реестру, истцом в этом деле являлся лично Коломойский. Судя по разговору в кабинете председателя ОАСК, судья Босой решил посоветоваться, какое решение ему принять в этом деле. Поэтому Вовк пересказывал его суть своему собеседнику:

“Ну, фамилия там Бени, ты понял, а исполнитель Босой, Босой Вадик. Это же он приехал только что, говорит: “А что мне делать? Все ходят [как] какие шлепера, непонятно что, без конкретики. Кому оно интересно или неинтересно вообще?”

В июне 2020-го судья Босой полностью удовлетворил иск Коломойского и признал договоры на 9,2 млрд грн недействительными. В Нацбанке проекту “Слідство.Інфо” заявили, что судья Босой был предвзятым при рассмотрении этого дела. Поэтому сейчас они пытаются отменить решения Босого в судах высших инстанций.

Журналисты позвонили судье Босому, однако после озвученных вопросов он сказал, что возникли “проблемы со связью”, и бросил трубку. На дальнейшие звонки он не ответил. На вопрос от журналистов в мессенджере WhatsApp судья не ответил, хотя и прочитал их.

ВИДЕОВидео: slidstvo info / YouTube

Контекст:”ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. Бывшие собственники, в свою очередь, оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. Национальный банк Украины это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

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