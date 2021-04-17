 

ФСБ задержала в Санкт-Петербурге украинского консула. Дипломата обвинили в получении “закрытой информации”

17.04.2021, 11:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“16 апреля 2021 года в городе Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул Генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Соснюк”, – рассказала спецслужба.

Деятельность задержанного дипломата оказалась “враждебной по отношению к России”, утверждают в ФСБ.

“К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права”, – добавили оперативники.

Министерство иностранных дел Украины на момент публикации новости не комментировало задержание Соснюка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.09 / Почему опасно привязывать аккаунты к SIM-карте

18.02 / Янукович перечислил виновных в потере Украиной Крыма и Донбасса

06.10 / В РФ назвали причину протестов в Киргизии

19.01 / Еврокомиссия призвала отказаться от необязательных поездок внутри Евросоюза

06.03 / В Совфеде заявили, что Кравчук превратился в разрушителя

28.03 / NBC – самый кровавый день переворота — путчисты в Мьянме убили более 100 гражданских

28.12 / В Баку заявили о гибели военного при нападении армян в Карабахе

18.12 / В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

17.09 / Специалисты Huawei создают дистанционную лазерную зарядку для ноутбуков и смартфонов

09.07 / Гарвард и МТИ подали иск против ужесточения правил выдачи студенческих виз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика