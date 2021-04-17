ФСБ задержала в Санкт-Петербурге украинского консула. Дипломата обвинили в получении “закрытой информации”

“16 апреля 2021 года в городе Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул Генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Соснюк”, – рассказала спецслужба.

Деятельность задержанного дипломата оказалась “враждебной по отношению к России”, утверждают в ФСБ.

“К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права”, – добавили оперативники.

Министерство иностранных дел Украины на момент публикации новости не комментировало задержание Соснюка.

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