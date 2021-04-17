 

Бывшему вице-президенту США Пенсу установили кардиостимулятор

17.04.2021, 11:16, Новости дня
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О проблемах с сердцем Пенс сообщал еще до вступления в должность вице-президента в 2017 году. За последние две недели у него замедлилось сердцебиение, и он обратился к врачу, который посоветовал ему установить кардиостимулятор.

Операцию экс-вице-президенту США сделали в медицинском кампусе Института сердца и сосудов Inova в Фоллс-Черч, штат Вирджиния.

Контекст:Республиканец Майк Пенс занимал должность вице-президента США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. После выборов в 2020 году его место заняла Камала Харрис.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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