Бывшему вице-президенту США Пенсу установили кардиостимулятор

О проблемах с сердцем Пенс сообщал еще до вступления в должность вице-президента в 2017 году. За последние две недели у него замедлилось сердцебиение, и он обратился к врачу, который посоветовал ему установить кардиостимулятор.

Операцию экс-вице-президенту США сделали в медицинском кампусе Института сердца и сосудов Inova в Фоллс-Черч, штат Вирджиния.

Контекст:Республиканец Майк Пенс занимал должность вице-президента США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. После выборов в 2020 году его место заняла Камала Харрис.

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