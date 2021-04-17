 

Карбалевич объяснил возросшую потребность Белоруссии в российской поддержке: Позиции Лукашенко ослабли

17.04.2021, 11:12, Разное
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Александр Лукашенко сумел удержаться у власти, использовав при этом самый примитивный метод. Расположившись на штыках, политик старается доказать мировому сообществу, что он является легитимным президентом.

На 22 апреля назначена встреча Александра Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным. Политолог Валерий Карбалевич выразил мнение, что основным лейтмотивом беседы двух лидеров будет возвращение к истории с дорожными картами. Несколько лет назад работа по данному направлению была прервана, отметил эксперт.

Вопрос будет тесно связан с экономической поддержкой, считает Карбалевич. Кроме того, специалист объяснил, почему интеграция вновь стала актуальна именно сейчас.

Дело в том, что позиции Лукашенко ослабли. К этому нужно прибавить тот факт, что белорусская экономика переживает, мягко говоря, не лучшие времена. Нужда в российской поддержке возросла в разы, добавил Карбалевич.

Политолог также ответил на вопрос, есть ли у Лукашенко вариант не подписывать эти карты. Карбалевич считает, что решение последнего диктатора Европы будет зависеть от того, насколько он считает свое положение устойчивым.



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