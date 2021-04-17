 

Перенесшая COVID-19 Лобода показала себя после болезни

17.04.2021, 11:06, Разное
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Перенесшая COVID-19 певица Светлана Лобода показала себя после болезни. Роликом, где она предстала в эффектном вечернем платье, звезда поделилась в социальной сети Instagram.
Светлана Лобода с момента начала пандемии коронавируса старалась соблюдать все профилактические мероприятия. На корпоративы она летала только на частном самолете, а от персонала требовала постоянной сдачи ПЦР-тестов. В райдере Лободы появился пункт об обеспечении ее команды антисептиками, перчатками, масками, должна была присутствовать машина с толстым стеклом между ней и водителем. Однако все это не помогло ей уберечься от болезни. Полторы недели назад знаменитость рассказала, что получила положительный тест на COVID-19.

Лобода отменила все выступления и стала соблюдать самоизоляцию. Сначала она почувствовала недомогание, а потом появились симптомы простуды. Артистка сразу же решила сдать тест на коронавирус. Болезнь исполнительница перенесла в легкой форме. После выздоровления Лобода сразу же вернулась к работе. На видео она позирует в платье на бретельках черного цвета и босоножках на каблуках.

В описании к публикации знаменитость отметила, что из-за коронавируса пришлось долго бездельничать. Она также сделала акцент на том, что болеть сейчас очень дорого.



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