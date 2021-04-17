Ксения Бородина: «Женская логика – это великая вещь»

В микроблоге Instagram Ксения Бородина часто делится своими мыслями и размышлениями о жизни. Недавно она написала пост, в котором порассуждала о таком явлении, как женская логика.

Несмотря на то, что многие мужчины смеются над этим, Ксения Бородина уверена, что женщины способны много чего понять, опираясь на логические наблюдения. Например, глядя в глаза ребенка представительницы прекрасного пола понимают, что скоро их вызовут в школу. Также, услышав три «ага» – вывести любого члена семьи на чистую воду.

Именно женщины, опираясь на логическое мышление, сделают так, чтобы житель был уверен, что глава семьи – он. Ксения Бородина намекнула, что за годы брака она научилась успешно управлять Курбаном Омаровым. Телеведущая пошутила, что теперь супруг сам хочет купить ей новые туфли, загородный дом или ювелирное украшение. Знаменитость призвала мужчин восхищаться женской логикой, ведь именно от нее зависит, что ждет их вечером: серьезная беседа или вкусный ужин.

Как отмечает издание «Глобалмск», ранее Ксения Бородина посоветовала представительницам прекрасного пола сразу реагировать, если их житель смотрит в сторону другой женщины. Таким образом, это внесет ясность в отношения и расставит все по своим местам. При этом, поступать так нужно независимо от того, какой у пары уровень доверия в семье.