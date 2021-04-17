 

NI рассказал о преображении российского бомбардировщика Ту-22 после модернизации

17.04.2021, 11:06, Разное
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Американское издание National Interest опубликовало статью о самолете российского воздушного флота Ту-22. Авторы публикации отметили настоящее преображение бомбардировщика после модернизации.
Ту-22 или тяжелый сверхзвуковой самолет был создан конструкторским бюро Туполева еще во времена Советского Союза. Изначально это было воздушное судно для постановки помех, перенесения ракет, разведки и бомбардировки. Ударные модификации Ту-22, заменившие Ту-16, позже были модернизированы в новую серию Ту-22М. Новые улучшения транспортного средства еще более оптимизировали боевой самолет. О результатах этой работы рассказали журналисты National Interest.

По мнению авторов статьи в американском профильном издании, сейчас самолет по-настоящему преобразился. Российские конструкторы исправили ошибки, существенно повысив эффективность Ту-22. Так, ранее полеты на бомбардировщике были несколько усложнены из-за формы крыльев. Стреловидный дизайн этого элемента помогал судну достигать высоких показателей во время преодоления околозвуковых и сверхзвуковых скоростей. Однако при низких скоростях таким самолетом было достаточно трудно управлять. Невысокие показатели подъемной силы сделали необходимыми длительные взлеты и высокие скорости для посадки. Такой набор недостатков особенно усложнял управление неопытным пилотам.

Вследствие модернизации в транспортном средстве армии РФ улучшили расположение силовых установок на борту. Также изменилась в лучшую сторону эргономика, предназначенная для летчика. Особенно важным, как пишет «Политэксперт», изменением стало повышение боеспособности и результативности Ту-22. В National Interest считают, что трансформированный бомбардировщик российской армии придаст еще больше мощности воздушной флотилии страны.

Источник: politexpert.net



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