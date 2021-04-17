Показан тизер руля электрокара Beyond Zero

Японская компания Toyota намерена презентовать публике новый электрический кроссовер под названием Toyota Beyond Zero.

В Сети уже продемонстрировали официальный тизер, посвященный данному автомобилю. Эксперты констатировали, что парткетник по габаритам напоминает модель Toyota RAV4. Вместе с тем на тизере можно рассмотреть лишь рулевое колесо необычной формы. Производитель построил кроссовер на проверенной платформе e-TNGA. Вместе с тем эксперты прогнозируют, что в электрокаре могут применить одновременно два силовых агрегата.

Официальная презентация электрического кроссовера состоится на автосалоне в Шанхае, который пройдет уже в скором времени, где озвучат все характеристики будущей серийной модели.