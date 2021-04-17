 

Флагманский фастбэк марки Ora будет полноприводным

17.04.2021, 11:04, Новости дня
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Компания GWM Ora частично рассекретила новый фастбэк, который получил уникальный кузов.

Указывается, что автомобиль способен разогнаться до сотни за 3,5 секунд. Кроме того, запас хода электрокара составит около 700 километров. Приобрести новый электрокар GWM Ora можно в начальном исполнении от 2,32 млн рублей. В салоне предусмотрели спортивный дизайн, проявляющийся в креслах, передней панели. Также на центральной консоли применили мультимедийный дисплей с расширенными опциями.

Пока производитель не называет точные технические характеристики, однако указано, что новинка сможет похвастаться двумя электромоторами. Остальные детали озвучат в рамках официальной презентации новинки от GWM Ora.



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