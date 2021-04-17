Российский фильм «Верните мои руки» вошел в программу американского кинофестиваля

Документальный фильм киностудии имени Горького о красноярском микрохирурге Вадиме Кеосьяне «Верните мои руки» режиссера Константина Селина отобрали на фестиваль независимого кино в Филадельфии (США), сообщили в пресс-службе студии.

«Наш фильм человечный и невероятно актуальный. Сегодня, когда труд врачей оказался на виду, люди стали интересоваться самоотверженной работой медиков, их повседневной жизнью в такой непростой профессии, больше ценить их усилия. Мы рады представлять картину на американском фестивале независимого кино. Фильм обязательно понравится зрителям не только в США, но и в других странах мира», – цитирует ТАСС гендиректора продюсерского центра студии Асмика Мовсисяна.

Лента «Верните мои руки» рассказывает о микрохирурге Вадиме Кеосьяне, заслуженном враче России, который специализируется на реплантации травматически отчлененных сегментов верхних конечностей, то есть пришивает обратно отрубленные или отрезанные пальцы и кисти рук. Картина позволяет увидеть изнутри мир российской медицины и микрохирургии, а также проследить за драмой отдельно взятого человека, который становится пациентом после несчастного случая. Ранее фильм стал лауреатом программы неигрового кино на российском фестивале «Окно в Европу».

Кроме того, картину включили в международный режиссерский смотр The Documentary Filmmaker Showcase. Жюри выберет фильмы-победители, которые покажут в кинотеатрах Лондона.

Фестиваль независимого кино в Филадельфии существует с 2008 года. Ежегодно на нем демонстрируют около ста картин, отобранные со всего мира. В этом году смотр фильмов состоится с 7 по 15 мая. Российский фильм покажут онлайн с английскими субтитрами.