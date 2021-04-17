 

Мультфильм «Душа» победил в главной категории премии Annie Awards

17.04.2021, 10:48, Новости дня
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Американский мультфильм «Душа» стал «Лучшим анимационным фильмом» в главной категории премии Annie Awards, лента также завоевала награды за лучшие спецэффекты, лучшую анимацию персонажей, лучшую музыку, лучшую раскадровку и лучший сценарий.

Вместе с мультфильмом «Душа» в категории «Лучший анимационный фильм» были представлены ленты «Вперед», «Семья Уиллоби», «Тролли. Мировой тур» и «Семейка Крудс: Новоселье», передает РИА «Новости».

Мультфильм также победил в ряде других номинаций, завоевав награды за лучшие спецэффекты, лучшую анимацию персонажей, лучшую музыку, лучшую раскадровку и лучший сценарий. Сообщается, что фестиваль из-за пандемии проходил в виртуальном формате.

По сюжету мультфильма, всю жизнь мечтавший выступать в джазовом ансамбле школьный учитель музыки Джо Гарднер успешно проходит прослушивание у известной клубной певицы, но, возвращаясь домой, падает в люк и умирает.

Теперь Джо должен отправиться в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До, где у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.

Премия Annie Awards считается одной из самых престижных в мире анимации, вручается с 1972 года в Лос-Анджелесе голливудским подразделением Международной ассоциации анимационных фильмов (International Animated Film Association).

Ранее мультфильм «Душа» уже завоевал «Золотой глобус» в категории «Лучший анимационный фильм», также он номинирован на премию «Оскар».



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