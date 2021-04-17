Что с вопросом вступления Украины в НАТО?

Первые итоги визита президента Зеленского в Париж и его переговоров с Макроном и Меркель.

В пятницу, 16 апреля, президент Зеленский, по приглашению президента Франции, приехал в Париж. После переговоров Макрона с Зеленским к ним, по видеосвязи, присоединилась Ангела Меркель. И хотя о встрече президентов Франции и Украины, как отмечают источники в Елисейском дворце, «было известно за несколько недель», но последние события очевидным образом заставили участников переговоров говорить, в основном, о деэскалации в Донбассе. По итогам встречи канцелярия Меркель выпустила заявление, в котором говорится о том, что Меркель, Макрон и Зеленский потребовали сокращения численности российских войск около украинских границ. Ну, а президент Украины рассказал о том, что встреча с французским президентом немного затянулась, так как он, Зеленский, разговаривал с Макроном о вступлении Украины в НАТО.

Собственно, вопрос вступления в НАТО и ЕС и был самым горячим и на брифингах в Елисейском (до и после встречи), и на итоговой пресс-конференции Зеленского в украинском посольстве в Париже.

Зеленский и стал основным ньюсмейкером этого дня.

Потому что в заявлении канцелярии Меркель, помимо требования «свертывания» российского военного «подкрепления» в аннексированном Крыму и возле украинских границ (о чем в последние недели вынуждены были говорить все представители Запада — от европейских лидеров до руководства ЕС и президента США), содержатся хоть и необходимые и справедливые, но уже сотни раз за 7 лет войны в Донбассе повторенные слова о поддержке независимости и территориальной целостности Украины, а также необходимости полного выполнения Минских соглашений.

В Елисейском дворце на момент подписания этого материала еще не выпустили официального заявления (а о неофициальных комментариях источников из команды Макрона — ниже). Сам Макрон выпустил два твиттер-сообщения (каждое — на французском и украинском).

Первое: «Спасибо за наши переговоры, дорогой @ZelenskyyUa. Дякую! Давайте и дальше поддерживать начатую динамику (отношений) между Украиной и Францией».

Второе (снабженное фотографией видеоконференции обоих президентов с Меркель): «Что касается ситуации в Донбассе, то вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовывать свои усилия, и в дальнейшем (все так же) решительно настроены на поиск политического решения, которое является единственно возможным».

О политическом решении как единственно возможном, добавлю от себя, говорил еще президент Олланд, когда создавал «нормандский формат» в июне 2014 года, ну, а результаты известны. Окончательное прекращение войны все так же, главным образом, зависит от одного человека. В связи с этим примечателен ответ источника из макроновской команды, который в ответ на вопрос о том, как в Елисейском дворце относятся к заявлениями Путина о том, что прямо сейчас «провокации» (обостряя обстановку) устраивает Украина» сказал: «Украина не устраивает никаких провокаций. Так что я вам советую обратиться с этим вопросом к Москве».

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Впрочем, источник подчеркнул, что «конкретные требования» по выполнению минских соглашений Макрон и Меркель обратили к «обеим сторонам» этого конфликта — то есть, и к России, и к Украине.

Хотя, конечно, никто и не думает сравнивать роль и ответственность страны, на которую напали и у которой забрали огромные куски территории, и страны, которая ведет против нее войну — то гибридную, то горячую, то снова гибридную, и каждый раз «играет на обострение» перед очередным раундом переговоров.

Всякий раз бывает «много провокаций (…), запугивания» [с российской стороны]. Каждый раз, когда есть надежда на возобновление дискуссии, это сопровождается — я не скажу, что игрой, потому что, к несчастью, есть убитые (…) — но напряженностью и провокациями», — пояснил в начале апреля госсекретарь по европейским делам в МИД Франции Клеман Бон.

На крыльце Елисейского дворца. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

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Собственно, главная цель нынешних переговоров между Макроном и Зеленским (а затем и примкнувшей к ним Меркель) — обсуждение способов усадить за стол переговоров руководителей всех четырех стран. Судя по интервью, которое Зеленский дал газете Le Figaro перед встречей,

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он-то готов к переговорам с Путиным, но с той стороны пока нет ответа.

В этой связи еще пара слов о том, почему именно Зеленский стал основным источником информации в этот день. Собственно, по-другому и быть не могло — для общей пресс-конференции Макрона и Зеленского просто не возникало оснований: ни о каких прорывах объявлять было нельзя по итогам переговоров только трех сторон.

Когда на итоговой пресс-конференции в украинском посольстве уже у Зеленского спросили, что бы он ответил Путину насчет обвинений в том, что Украина якобы обостряет ситуацию, Зеленский ответил: «Было подключение госпожи Меркель. Подключения господина Путина не было, поэтому мне тяжело [ответить], что я бы ему сказал, если бы было подключение. Хотя я настроен на то, чтобы мы все вчетвером подключились». С Макроном и Меркель обсуждали «вопросы безопасности на востоке нашей страны и вопрос деоккупации наших территорий. Как раз такие вопросы решаютcя на встречах в N4 (нормандской четверки — Прим. ред.) с участием четырех лидеров».

Может ли такая встреча состояться скоро? Источники в Елисейском дворце предпочитали сохранять предельную осторожность, боясь ответить даже на вопрос, может ли новый саммит Макрон-Зеленский-Меркель-Путин состояться до конца года.

Президент Зеленский был то ли менее осторожным, то ли более оптимистично настроенным, но он сказал так: «Считаю важным то, что мы приближаемся к новому заседанию N4. Считаю, что оно возможно».

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Впрочем, он подчеркнул, что перспективы во многом будут зависеть от того, как пройдет 19 апреля встреча дипломатических советников нормандской четверки, на которой «в первую очередь будут обговариваться кластеры*…»

СПРАВКА

Кластеры для имплементации Минских соглашений — документ, который разрабатывается по предложению Германии и Франции. Он призван согласовать взгляд на последовательность выполнения пунктов Минских договоренностей, которую в Киеве и Москве видят по-разному.

«Кластеры [предложены] французской и немецкой стороной, с дополнениями Украины», и они «рассматриваются также Россией». «Все четыре страны подготовят дополнение к этим кластерам». «Эти кластеры — это пошаговое выполнение минских соглашений. 19-го числа советники будут согласовывать эти позиции. Хочется верить, что это состоится, что будет результат», — сказал Зеленский.

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Когда у президента Украины спросили, что ему ответил Макрон по поводу перспектив вступления его страны в НАТО и ЕС, Зеленский несколько растянул ответ. Сначала ответил совсем обтекаемо: «Вопросы все сложные. Встреча одна — вопросы сложные. Хочется поставить все вопросы. Украина (…) хочет не только ставить вопросы, но и получать ответы. Не все так быстро в жизни случается. Поэтому и встреча затянулась».

Затем Зеленский рассказал о том, что Украина создала декларацию по поводу своего вхождения в состав Евросоюза, и «несколько стран» ЕС уже ее подписали, а другие пока с ней «знакомятся». «Я рассказал детали этой декларации и предложил Франции тоже поддержать Украину», — продолжил украинский лидер: «Я думаю, что президент Макрон ознакомится с этой декларацией и даст свой ответ».

Затем Зеленского вновь спросили о том, что ответили Макрон и Меркель по поводу НАТО.

Тогда президент Украины сначала сказал о том, что с Меркель этот вопрос сегодня не обсуждал, а обсуждал только с Макроном. Затем чуть подробнее рассказал, о чем были их трехсторонние переговоры (все о том же — обеспечения безопасности на востоке Украины, «выполнения соглашений, которые у нас были в конце декабря 2019 года» в Париже, на последнем пока нормандском саммите).

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Затем рассказал, что Украина «выполняет минские соглашения шаг за шагом» («потому что мы — люди слова»), а РФ — не выполняет, и объяснил как:

не передает списки пленных, не открывает КПП для перемещения мирных жителей через линию соприкосновения, а огонь, наоборот, открывает. (Несколькими минутами ранее Зеленский заявил: «30 украинских военных погибло уже в этом году. Большинство из них погибло не из-за случайной стрельбы, о чем говорят боевики или какие-то представители российской власти… Большинство этих убийств было сделано снайперским прицельным огнем. Все эти доказательства — видео, фото в разном формате — к сожалению, нельзя на это смотреть без слез и без ужаса — но все эти доказательства переданы украинской стороной ОБСЕ»).

Затем Владимир Зеленский попросил переводчика все это перевести, и только после этого снова вернулся к ответу на вопрос, что же ответил президент Франции насчет перспектив вступления Украины в НАТО:

«Что касается Франции, президента Макрона, то в целом мы ощущаем поддержку Украины в вопросе ПДЧ (Плана действий по членству в НАТО — Прим. ред.)… Я хотел бы слышать конкретику, [услышать, о том], когда это может быть, но это зависит не только от Франции… Хотя я считаю, что Франция играет большую роль в решении этого вопроса. Я бы ответил на этот вопрос так: в июне будет саммит НАТО, и там мы обязательно с вами будем слышать, есть ли такой сигнал и от каких конкретно стран мы слышим сигнал и поддержку в вопросе ПДЧ».

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: EPA

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Ну, а источники в Елисейском дворце и до и после встречи Макрона с Зеленским заявляли, в общем, одно и то же: «вопрос чрезвычайно деликатный», и да, «такие вещи обсуждают с другими партнерами по НАТО». И не решают за один день:

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«Если бы мы вам сегодня ответили, что завтра Украина войдет в НАТО, вас бы это, наверное, удивило».

«Основное внимание сейчас нормандскому формату, переговорам, вот этой работе», которой Франция и Германия неустанно занимаются 7 лет, добавил другой источник. И назвал главную цель на краткосрочную перспективу: «Мы пытаемся вернуть Россию к переговорам».

Кажется, эта цель ставится тоже уже не в первый, и даже не в десятый раз.

Юрий Сафронов

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