В Крыму оккупанты незаконно лишили свободы 114 человек – правозащитники

“В марте общее количество жителей Крыма, лишенных свободы по “делу крымских мусульман”, – 74 человека. Еще пять человек ограничены в перемещении: трое находятся под надзором и не могут покинуть оккупированную территорию, двое – под домашним арестом”, – говорится в обзоре.

Фигурантов этого дела обвиняют в причастности к исламским организациям или в пропаганде деятельности организаций, которые в РФ признаны террористическими или экстремистскими, но не являются таковыми с точки зрения законодательства Украины.

Кроме того, на конец марта в заключении находятся 16 человек (включая Владислава Есипенко) по “делу украинских диверсантов”, которых ФСБ РФ при задержании обвинила “в подготовке диверсий, хранении оружия и шпионаже”.

Также на конец марта по обвинению в участии в батальоне Номана Челебиджихана лишены свободы шесть человек.

“Официальной причиной преследования обвиняемых в Крыму по ч.2 ст.208 Уголовного кодекса РФ является то, что они не явились добровольно в силовые структуры РФ и не заявили о своем участии в “Крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана”. Заявленным следствием доказательством деятельности батальона против интересов РФ является информация из СМИ, что целью создания батальона была деоккупация Крыма”, – отмечается в обзоре.

По данным Крымской правозащитной группы, на конец марта 2021 года в рамках преследования “Свидетелей Иеговы” в Крыму были лишены свободы пять человек, еще четверо ограничены в перемещении: трое находятся под домашним арестом, один – под подпиской о невыезде.

Также в обзоре говорится о том, что, по информации Крымской правозащитной группы, к журналисту Есипенко, задержанному 10 марта 2021 года, сотрудники ФСБ применяли пытки (удары электрическим током и удушение полиэтиленовым пакетом) с целью получения необходимых следствию признательных показаний.

“Показания, полученные в результате применения пыток, были также использованы в постановочном интервью пророссийскому каналу “Крым 24”, – проинформировала Крымская правозащитная группа.

Контекст:Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.

Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, оккупационные власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

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