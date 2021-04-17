Криклий сказал, что за три года отремонтируют все дороги госзначения в Украине

На темпы строительства дорог, по словам министра, влияет “коронакризис”. Несмотря на это, в текущем году в рамках проекта “Большое строительство” Мининфраструктуры планирует построить 6,5 тыс. километров дорог. Из них 4,5 тыс. – государственного значения, а 2 тыс. – местного значения.

“Наша цель до 2024 года – чтобы все дороги государственного значения были отремонтированы, реконструированы или достроены”, – подчеркнул Криклий.

Он отметил, что “Укравтодору” уже выделили более 50 млрд гривен на строительство дорог.

Контекст:Дороги в Украине начали активно строить после начала проекта “Большое строительство”. Он стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства Украины, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

Советник президента Олег Устенко заявлял, что “Большое строительство” в перспективе может обеспечить рост ВВП до отметки 5%.

Зеленский 29 января на встрече с делегацией швейцарской компании Stadler Rail AG говорил, что в этом году власти страны намерены построить в полтора раза больше дорог, чем в 2020-м.

Общий объем финансирования строительства и ремонта дорог в 2021 году уменьшат до 85,2 млрд грн. В 2020-м году на эти цели выделили 115,7 млрд грн, свидетельствуют данные из постановления Кабмина Украины от 2 апреля. В 2022 году бюджетное финансирование развития автодорожной инфраструктуры увеличат до 92,8 млрд, в том числе за счет инвесторов (39 млрд грн).

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