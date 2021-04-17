 

Криклий сказал, что за три года отремонтируют все дороги госзначения в Украине

17.04.2021, 10:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На темпы строительства дорог, по словам министра, влияет “коронакризис”.  Несмотря на это, в текущем году в рамках проекта “Большое строительство” Мининфраструктуры планирует построить 6,5 тыс. километров дорог. Из них 4,5 тыс. – государственного значения, а 2 тыс. – местного значения.

“Наша цель до 2024 года – чтобы все дороги государственного значения были отремонтированы, реконструированы или достроены”, – подчеркнул Криклий.

Он отметил, что “Укравтодору” уже выделили более 50 млрд гривен на строительство дорог.

Контекст:Дороги в Украине начали активно строить после начала проекта “Большое строительство”. Он стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства Украины, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

Советник президента Олег Устенко заявлял, что “Большое строительство” в перспективе может обеспечить рост ВВП до отметки 5%.
Зеленский 29 января на встрече с делегацией швейцарской компании Stadler Rail AG говорил, что в этом году власти страны намерены построить в полтора раза больше дорог, чем в 2020-м.
Общий объем финансирования строительства и ремонта дорог в 2021 году уменьшат до 85,2 млрд грн. В 2020-м году на эти цели выделили 115,7 млрд грн, свидетельствуют данные из постановления Кабмина Украины от 2 апреля. В 2022 году бюджетное финансирование развития автодорожной инфраструктуры увеличат до 92,8 млрд, в том числе за счет инвесторов (39 млрд грн).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.03 / ФРГ пообещала США усилить поддержку Украины в обмен на завершение «Северного потока – 2»

12.10 / Нобелевскую премию по экономике получили двое американцев

20.03 / Рогозин подтвердил перенос пуска «Союза» на понедельник

22.07 / Общество: Психотерапевт оценил способность предсвадебного стресса спровоцировать человека на убийство

01.07 / Пекин счел не убедительной угрозу нового свиного гриппа

13.10 / США одобрили продажу истребителей F-35 Финляндии

04.10 / Научилась импровизировать — Меркель о преимуществах своего детства в ГДР

19.10 / В РФ выросли продажи электрокаров в сентябре в 4 раза

19.09 / В Швейцарии разрешили референдум о внесении прав обезьян в конституцию

23.07 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика