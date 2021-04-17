Во Франции секс с детьми до 15 лет приравняли к изнасилованию

Согласно закону, сексуальные отношения взрослых с детьми до 15 лет автоматически будет считаться изнасилованием, наказуемым тюремным заключением сроком до 20 лет.

То же самое касается инцеста, если он совершается в отношении несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет лицом из семейного круга.

Как подчеркнула французский депутат Александра Луи, наказание применяется только в том случае, если разница в возрасте между взрослым и несовершеннолетним, который младше 15 лет, составляет не менее пяти лет. Она отметила, что криминализация законных “подростковых любовных связей была бы безумием”.

Кроме того, закон предусматривает механизм, позволяющий при определенных условиях продлить 30-летний срок давности за изнасилование несовершеннолетнего, если злоумышленник впоследствии изнасилует другого ребенка.