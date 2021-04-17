 

Нет денег на лекарства: доходы аптек в России резко сократились

17.04.2021, 10:18, Разное
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Меньше всего лекарств россияне купили в марте. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов озвучил причины, по которым наши соотечественники стали экономить на свое здоровье.

Так, первым фактором эксперт назвал скачок спроса в начале 2020 года. Тогда, в начале пандемии коронавируса, были больше всего востребованы противовирусные препараты.

Вторая причина – падение доходов населения. Они резко снизились еще в минувшем году из-за COVID-19 и связанными с эпидемиологической обстановкой ограничениями. В жестких условиях, когда многим денег не хватало на еду, люди начали отказываться от лекарств, либо заменять их более дешевыми аналогами.

Третий фактор кризиса в фармацевтической отрасли – рост цен из-за девальвации рубля. И, наконец, последняя причина – оставшиеся после второй волны коронавируса запасы лекарств у россиян.

Напомним, в середине марта этого года стало известно о росте цен на лекарства, которые жизненно важны. По данным Минздрава, в минувшем году он составил 4,9%. Например, стали дороже такие препараты, как цефтриаксон, аспирин, лоратадин, амлодипин и хлоргексидин.



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