Специалисты назвали три продукта, помогающих сохранить здоровье и молодость

Специалисты назвали три простых продукта, помогающих сохранить здоровье и молодость организма. Облепиха, финики и белый чай прекрасно справляются с этой задачей, если употреблять их ежедневно.

Самой полезной из списка является облепиха, так как всего в 100 граммах продукта содержится дневная норма органических и ненасыщенных жирных кислот. Также она богата витаминами А и Е, а в её составе присутствуют омега-3 и 7. В облепиховом масле много липофильных компонентов и фитостеринов, обладающих противовоспалительными свойствами.

Финики тоже помогут человеку сохранить здоровье, ведь в них содержатся никотиновая и глутаминовая кислоты. Эти вещества нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. В составе лакомства присутствует триптофан, отвечающий за правильную работу нервной системы. Плоды помогают восстанавливать силы из-за содержащихся углеводов. Единственным минусом в этом случае является калорийность, а потому людям, следящим за своей фигурой, лучше не злоупотреблять финиками.

Последним, но не худшим, в списке идёт белый чай. Этот напиток стали пить гораздо раньше более привычных аналогов (зелёный и чёрный), но сейчас стоимость листьев существенно возросла. Всё дело не только в способе сбора, но и в месте выращивания. Плантации располагаются как можно дальше от негативного воздействия окружающей среды. Из-за этого в листьях белого чая очень много антиоксидантов (полифенолов), которые могут даже снижать риск онкологических заболеваний. Для наибольшей пользы от этого напитка его рекомендуется употреблять ежедневно, но при необходимости белый чай можно заменить зелёным. Его стоимость гораздо ниже, однако все положительные качества белого чая в нём сохранены.