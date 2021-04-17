 

Специалисты назвали три продукта, помогающих сохранить здоровье и молодость

17.04.2021, 10:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты назвали три простых продукта, помогающих сохранить здоровье и молодость организма. Облепиха, финики и белый чай прекрасно справляются с этой задачей, если употреблять их ежедневно.
Самой полезной из списка является облепиха, так как всего в 100 граммах продукта содержится дневная норма органических и ненасыщенных жирных кислот. Также она богата витаминами А и Е, а в её составе присутствуют омега-3 и 7. В облепиховом масле много липофильных компонентов и фитостеринов, обладающих противовоспалительными свойствами.

Финики тоже помогут человеку сохранить здоровье, ведь в них содержатся никотиновая и глутаминовая кислоты. Эти вещества нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. В составе лакомства присутствует триптофан, отвечающий за правильную работу нервной системы. Плоды помогают восстанавливать силы из-за содержащихся углеводов. Единственным минусом в этом случае является калорийность, а потому людям, следящим за своей фигурой, лучше не злоупотреблять финиками.

Последним, но не худшим, в списке идёт белый чай. Этот напиток стали пить гораздо раньше более привычных аналогов (зелёный и чёрный), но сейчас стоимость листьев существенно возросла. Всё дело не только в способе сбора, но и в месте выращивания. Плантации располагаются как можно дальше от негативного воздействия окружающей среды. Из-за этого в листьях белого чая очень много антиоксидантов (полифенолов), которые могут даже снижать риск онкологических заболеваний. Для наибольшей пользы от этого напитка его рекомендуется употреблять ежедневно, но при необходимости белый чай можно заменить зелёным. Его стоимость гораздо ниже, однако все положительные качества белого чая в нём сохранены.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.12 / Московским предприятиям одобрили субсидий на 770 миллионов рублей

01.03 / В Сибири мужчина выстрелил из ракетницы в лицо обидчику своей жены

02.04 / Исследователи разработали перчатку для людей с параличом

18.11 / Мнение: Почему россиянки отказываются от абортов?

24.02 / Мнение: Дизайнерская халтура

01.02 / Член ОП Малькевич: Фейки в TikTok стали жесткими и агрессивными

11.07 / Николаев дал самое сложное интервью в своей жизни

22.02 / Мнение: Лыжники

05.02 / Существовала ли Атлантида на самом деле?

15.09 / Глюкоза пришла на день рождения Давлетярова в платье с экстремальным декольте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика