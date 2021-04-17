 

ФСБ задержала украинского консула в Петербурге

17.04.2021, 9:54, Новости дня
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Консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк задержан с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России, информирует ФСБ.

В сообщении ведомства указывается, что «Федеральной службой безопасности РФ 16 апреля 2021 года в городе Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк», передает РИА «Новости».

Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к РФ и не совместима со статусом дипломатического работника.

«К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», – добавляется в сообщении.

Ранее, в декабре 2020 года, бывшего украинского футболиста Василия Василенко в России приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Слушания проходили в закрытом режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле.

Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор за шпионаж законным. В ФСБ сообщили, что Василенко планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому».



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