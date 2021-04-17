 

В Греции предложили отменить визы для россиян

17.04.2021, 9:54, Новости дня
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Греция может воспользоваться моментом и отменить визы для российских туристов, сообщил бывший депутат Европарламента, лидер партии «Греция – другой путь» Нотис Мариас.

Мариас выразил мнение, что «Греция должна отменить обязательную визу для российских туристов и согласиться на их въезд в нашу страну с простым предъявлением паспорта и, конечно же, в соответствии с условиями санитарных протоколов», передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал визит министра туризма Греции Хариса Теохариса в Россию в рамках подготовки открытия с 14 мая границ для туристов.

«Шенгенское соглашение, которое требует выдачи виз российским туристам, чтобы они могли въехать в Грецию, на практике было приостановлено большинством стран ЕС из-за пандемии. Только с отменой виз для российских туристов у нас будет массовый приезд российских туристов в Грецию», – добавил политик.

Он также отметил, что российские власти ограничили полеты из РФ в Турцию из-за пандемии до конца мая, и не исключил, что эти меры могут продлить.

«Немедленная отмена виз сразу же привлечет миллионы российских туристов в Грецию. Это поможет затем и зимнему туризму, у которого серьезные проблемы из-за пандемии коронавируса», – сказал он.

Ранее Греция заявила об открытии границ для россиян с 14 мая. Также она собралась отменить лимит для российских туристов.

До этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация.



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