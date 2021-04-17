Канада приостановила военную тренировочную миссию на Украине из-за COVID

Канада приостановила военную тренировочную миссию на Украине из-за вспышки коронавируса среди военнослужащих, сообщают местные СМИ.

Телеканал CBC News информирует со ссылкой на представительницу Объединенного оперативного командования Канады Алексию Кройзер, что «обычные мероприятия по укреплению потенциала сил безопасности были временно сокращены или приостановлены в местах проведения тренировок в качестве меры защиты членов оперативной группы и для того, чтобы остановить распространение вируса», передает РИА «Новости».

Заразившиеся коронавирусом члены персонала изолированы, люди, которые с ними контактировали, помещены в карантин.

Газета The Globe and Mail отмечает, что в канадской миссии задействовано около 200 военных, которые рассредоточены по 12 разным пунктам на Украине, что помогло остановить распространение вируса.

При этом военные не сообщают о числе заразившихся. Командующая оперативной группой по Украине Мелани Лейк, пишет газета, заявила, что коронавирус серьезно затронул военных в ряде мест.

В частности, большая вспышка зафиксирована в центре боевой подготовки в Яворове на западе Украине.

Сама подполковник Лейк заразилась коронавирусом после прибытия в страну в марте. Предыдущий командующий Сара Хир также заболела COVID-19, в результате они пропустили церемонию смены командного состава и первую в истории операций Канады передачу полномочий от женщины к женщине.

Напомним, в марте 2019 года правительство Канады на три года продлило работу военной тренировочной миссии UNIFIER на Украине. Данную операцию правительство и вооруженные силы Канады запустили в ответ на запрос украинского правительства.

Это тренировочная миссия, которая проходит в рамках многонационального объединенного комитета, в который входят Украина, США, Канада и Великобритания.

Ранее в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность.

Также минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России.