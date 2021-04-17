В правящей партии Японии допустили отмену Олимпийских игр на фоне роста заболеваемости COVID-19

Генеральный секретарь правящей партии Японии Тосихиро Никаи признал возможность отмены Олимпийских игр 2021 года в Токио из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в стране, пишет WION. Тем не менее организаторы настаивают, что международные соревнования могут быть безопасно проведены уже этим летом.

Проведение крупнейшего международного спортивного мероприятия уже было отложено на год, а сейчас высокопоставленный член правящей партии Японии предупредил, что из-за пандемии Олимпийские игры в Токио вновь могут быть отменены.

Как сообщается, с подобным заявлением высокопоставленный представитель правящей партии Японии Тосихиро Никаи выступил в ходе телевизионного обращения. Он заявил, цитирую: «Вне всяких сомнений, Олимпийские игры могут быть отменены, если их проведение не будет возможным из-за роста числа случаев заражения коронавирусом», и добавил: «Если вирус будет распространяться из-за Олимпийских игр, мы не знаем, зачем их проводить», конец цитаты.

Тосихиро Никаи — генеральный секретарь правящей партии Японии и второй самый влиятельный человек в стране. С подобным заявлением он выступил, после того как эксперты в сфере здравоохранения подняли тревогу из-за роста числа заражений и давления на систему здравоохранения страны. Япония борется с ростом числа заражённых коронавирусом. Особенно остро ситуация обстоит в Токио, после того как правительство отменило режим чрезвычайного положения. Рекордное количество заболевших также наблюдается в Осаке.

Заявление прозвучало за 99 дней до открытия Олимпийских игр, которое было отложено на 23 июля. Правительство всё ещё продолжает подготовку к проведению соревнований при соблюдении социальной дистанции. Число зрителей будет ограничено. Также продолжается эстафета олимпийского огня, однако из-за вспышки заболеваемости в Осаке её запретили проводить на дорогах общего пользования. Власти ещё одного города на западе Японии также приняли решение об отмене мероприятия.

Согласно опросу, проведение Олимпийских игр в пандемию не пользуется широкой поддержкой японцев. При этом организаторы Игр настаивают, что соревнования можно провести безопасно. Там даже опубликовали правила проведения Игр, чтобы развеять опасения общественности.

Дата выхода в эфир 15 апреля 2021 года.