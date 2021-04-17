Дела Майдана. Суд арестовал нового подозреваемого в похищении Луценко и Вербицкого

Ему сообщили о подозрении в истязании, похищении и незаконном лишении свободы двух человек, повлекшее тяжкие последствия – смерть человека, а также незаконном препятствовании проведению собраний и митингов (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст . 146 и ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, мужчина в составе группы 21 января 2014 года похитил из помещения Александровской клинической больницы города Киева участников акций протеста Луценко и Вербицкого, а в дальнейшем, после вывоза пострадавших в лес, принял участие в их незаконном лишении свободы и пытках.

Следственным судьей Печерского районного суда Киева к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей, его арестовали в зале суда.

Сам Луценко уточнил в Facebook, что речь идет об Александре Перестюке.

“Это четвертый потенциальный преступник, который попал в СИЗО. Сейчас под судом, кроме него, пять “похитителей”, два милиционера и два человека заочно”, – написал он.

https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/4138686672821957

Контекст:Злоумышленники похитили Луценко и Вербицкого из киевской Александровской больницы 21 января 2014 года. Их вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о Евромайдане. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность, где в результате пыток Вербицкий умер. Луценко на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2014 году был избран народным депутатом от ВО “Батьківщина”.

В июле 2017 года был задержан Александр Волков, которого следствие считает организатором, а также человеком, связанным с вероятным заказчиком похищения – украинским бизнесменом Алексеем Чеботаревым. По данным прокуратуры, во времена президентства Виктора Януковича Чеботарев курировал спиртовую отрасль и сотрудничал с тогдашней милицией. Он объявлен в розыск и, по данным следствия, скрывается в России.

Волков обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, среди них ст. 115 (умышленное убийство), ст. 127 (пытки), ст. 146 (похищение). Ему грозит пожизненный срок.

В марте 2020-го задержали и поместили под арест подозреваемого в соучастии в похищении Сергея Мысливого. Луценко так описывал его роль в похищении: “Что-то типа заместителя командира группы захвата…. Работал на постоянной основе в группе “спиртового короля” Чеботарева, которая занималась силовыми акциями против майдановцев, получал за это деньги, а также ему снимали “служебную” квартиру”.

Также в марте правоохранители задержали еще одного подозреваемого в причастности к похищению, позднее стало известно его имя – Иван Новотный. 28 декабря 2020-го прокуратура направила в суд обвинительный акт против Мысливого и Новотного.

16 апреля суд признал Волкова виновным в организации и похищении активистов Евромайдана и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

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