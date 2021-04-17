Минобороны украсит города снятыми с вооружения комплексами «Тополь-М»

Министерство обороны России передаст местным властям снятые с вооружения ракетные комплексы стратегического назначения «Тополь-М».

Все 272 комплекса, находящиеся на балансе военного ведомства, выставят на придомовых территориях, площадях, скверах и других общественных пространствах.

Получить честь пополнить свои дворы военной техникой могут регионы, победившие в рамках конкурсного отбора. Первыми участникам стали Воронежская, Смоленская, Ростовская области и Республика Крым.

Приём заявок продлится до 1 мая на официальном портале Минобороны. Победителей определят 9 мая, после чего «Тополи-М» доставят к местам назначения.

– Мы все гордимся нашими ракетными комплексами. «Тополь-М» всегда был и будет символом военной мощи страны. Мы решили передать комплексы регионам, чтобы достижениями нашей оборонки могли восхищаться обычные граждане. Сейчас в городах можно встретить танки, «Катюши», и изредка вертолёты и истребители. «Тополь-М» разнообразит экспозицию и привлечёт в вооружённые силы молодёжь. Техника украсит города, а некоторые комплексы даже переоборудуют под детские площадки, — заявил заместитель министра обороны Валерий Герасимов.

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