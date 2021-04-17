 

Врач рассказал о способах отличить весеннюю аллергию от коронавируса

17.04.2021, 9:19, Разное
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Врач Сергей Вознесенский пояснил о способах отличить весеннюю аллергию от коронавируса. Повышение температуры тела и появление зуда в глазах являются одними из главных факторов.
Эксперт объяснил, что при вирусной инфекции организм всегда повышает температуру тела, и коронавирус не является исключением. На этом фоне аллергическая реакция, как правило, проходит без такого симптома. Также следует уделить внимание общему самочувствию. Если причина неприятных ощущений именно аллерген, то в этом случае у человека начинаются слезиться и чесаться глаза и появляются обильные выделения из носа. Затруднение дыхания тоже можно отнести к сезонной аллергической реакции. Помимо этого, врач уделил особое внимание симптомам интоксикации организма. Если человек испытывает слабость, боль в мышцах или суставах, то в этом случае речь идёт о вирусном заражении, так как ни одна аллергическая реакция не протекает по такому сценарию.

В завершении Сергей Вознесенский пояснил о тестах на коронавирус, продающиеся в аптеках. Исходя из мнения врача, подобное тестирование не даёт чёткого понимания, есть ли в организме вредоносные антитела. Даже в случае отрицательного результата, всё равно требуется обратиться к специалисту, который и поставит диагноз. Это касается и тех случаев, когда результаты тестирования положительные.

Источник: www.vesti.ru



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