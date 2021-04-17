Рассекреченный в «Маске» Марк Тишман предположил, кто прячется в костюме Ламы

Бывший участник проекта «Маска» убежден, что под костюмом Ламы скрывается один из грандиозных академических артистов. После того, как Марк Тишман был рассекречен в шоу, он поделился своими догадками по поводу звезд, которых НТВ скрыло под масками.

В минувшем выпуске рассекретили артиста, выступавшего под маской Белого Орла. Для жюри стало настоящим сюрпризом, что под этим костюмом прятался Марк Тишман. Музыкант обвел всех вокруг пальца, так как выступал в полуприседе, чтобы не быть узнанным из-за своего высокого роста. Поэтому для “звездных детективов” его участие в проекте стало настоящей неожиданностью.

Марк Тишман заверил, что участники «Маски» не знают, кто прячется под остальными костюмами. Многие в восторге от мощного вокала Ламы, но личность фаворита шоу пока неизвестна. Музыкант предположил, что под этой маской скрывается академический артист, например Юсиф Эйвазов. Он отверг версии жюри по поводу того, что Лама – это кто-то из популярных певцов. Звучали имена Александра Панайотова, Алексея Чумакова и Николая Баскова. Как пишет издание «Политэксперт», оперный артист и его супруга Анна Нетребко являются преданными поклонниками шоу «Маска».