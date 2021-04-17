 

Врач рассказал о способах отличить весеннюю аллергию от коронавируса

17.04.2021, 9:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач Сергей Вознесенский пояснил о способах отличить весеннюю аллергию от коронавируса. Повышение температуры тела и появление зуда в глазах являются одними из главных факторов.
Эксперт объяснил, что при вирусной инфекции организм всегда повышает температуру тела, и коронавирус не является исключением. На этом фоне аллергическая реакция, как правило, проходит без такого симптома. Также следует уделить внимание общему самочувствию. Если причина неприятных ощущений именно аллерген, то в этом случае у человека начинаются слезиться и чесаться глаза и появляются обильные выделения из носа. Затруднение дыхания тоже можно отнести к сезонной аллергической реакции. Помимо этого, врач уделил особое внимание симптомам интоксикации организма. Если человек испытывает слабость, боль в мышцах или суставах, то в этом случае речь идёт о вирусном заражении, так как ни одна аллергическая реакция не протекает по такому сценарию.

В завершении Сергей Вознесенский пояснил о тестах на коронавирус, продающиеся в аптеках. Исходя из мнения врача, подобное тестирование не даёт чёткого понимания, есть ли в организме вредоносные антитела. Даже в случае отрицательного результата, всё равно требуется обратиться к специалисту, который и поставит диагноз. Это касается и тех случаев, когда результаты тестирования положительные.

Источник: www.vesti.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.12 / Добыча «Хаябусы»

17.02 / Звезды сериала “Игра престолов” Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями

19.07 / Тихановская, соратница Бабарико и жена Цепкало объединились против Лукашенко

11.07 / Медики назвали популярный продукт, способный защитить от “тихого убийцы”

19.08 / Звезду Голливуда Микки Рурка похоронят в украинском селе

04.10 / Мнение: Дружеские реплики

02.03 / Некоторые россияне получат право на дополнительный отпуск

21.12 / ФСБ назвала разговор Навального с сотрудником спецслужбы «подделкой» и начала проверку инцидента

28.07 / Мнение: Почему нам не нравится современное искусство?

14.12 / Мнение: Западная пропаганда для детей, политическое наследие хиппи и приложение для врачей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика