 

Только 3% земной суши остаются нетронутыми человеком

17.04.2021, 9:14, Новости дня
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Человеческая цивилизация почти полностью изменила обличие Земли. По данным исследователей, только 3% суши остаются так называемыми нетронутыми уголками дикой природы. Ранее ученые полагали, что наше влияние на природу значительно меньше.

Активное влияние человечества на экологию происходит на протяжении последних 500 лет, отмечают эксперты. Ученые попытались восстановить хронологию данного процесса. Как и предполагалось, со временем он ускоряется.

Нетронутые уголки дикой природы пока еще остались в бассейне Амазонки, на севере Канады, в также в Восточной Сибири и на Дальнем востоке в России. Еще немного территорий, на которые не ступает нога человека, можно найти в Сахаре. Разумеется, существует еще Антарктида. Но ее полное освоение – это лишь вопрос времени, говорят ученые.



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