Корабли Каспийской флотилии прошли под Крымским мостом

Отряд кораблей Каспийской флотилии (КФл) прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).

В сообщении указывается, что «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершили межфлотский переход из Каспийского в Черное море», передает ТАСС.

Накануне отряд перешел в оперативное подчинение Черноморского флота и пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк.

После выхода из Керченского пролива корабли КФл направились в назначенный район, согласно плану проведения контрольной проверки за зимний период обучения.

На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров корабли преодолели 13 шлюзов, а также прошли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск, Семикаракорск.

Экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях. По приказу командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов были привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год и направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

Ранее соединения ЮВО провели тактические учения в Крыму.