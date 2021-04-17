Корабли Каспийской флотилии прошли под Крымским мостом
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Отряд кораблей Каспийской флотилии (КФл) прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).
В сообщении указывается, что «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершили межфлотский переход из Каспийского в Черное море», передает ТАСС.
Накануне отряд перешел в оперативное подчинение Черноморского флота и пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк.
После выхода из Керченского пролива корабли КФл направились в назначенный район, согласно плану проведения контрольной проверки за зимний период обучения.
На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров корабли преодолели 13 шлюзов, а также прошли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск, Семикаракорск.
Экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях. По приказу командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов были привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.
Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год и направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.
Ранее соединения ЮВО провели тактические учения в Крыму.
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