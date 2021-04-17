 

Корабли Каспийской флотилии прошли под Крымским мостом

17.04.2021, 8:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отряд кораблей Каспийской флотилии (КФл) прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).

В сообщении указывается, что «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершили межфлотский переход из Каспийского в Черное море», передает ТАСС.

Накануне отряд перешел в оперативное подчинение Черноморского флота и пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк.

После выхода из Керченского пролива корабли КФл направились в назначенный район, согласно плану проведения контрольной проверки за зимний период обучения.

На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров корабли преодолели 13 шлюзов, а также прошли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск, Семикаракорск.

Экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях. По приказу командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов были привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год и направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

Ранее соединения ЮВО провели тактические учения в Крыму.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.01 / Минск назвал абсурдом выдвижение политических требований для проведения ЧМ по хоккею

10.12 / Подсчитана естественная убыль населения РФ в 2020 году

19.09 / Адвокаты рассказали о судьбе Пашаева после лишения статуса

18.12 / Соглашения по ценам подписали все федеральные сети

04.08 / Александр Гордон развелся в четвертый раз

22.07 / Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии»

11.04 / В качестве возможного советника Байдена по РФ назвали критика санкций

09.07 / Маршалл Биллингсли: мы делаем успехи в переговорах по СНВ-3

26.06 / Подмосковный сантехник признался в новых убийствах и изнасилованиях

22.07 / Армения обвинила Азербайджан в атаке на военный объект, в Баку говорят, что армяне обстреляли самих себя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика