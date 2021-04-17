История: Как кубинская армия опозорила ЦРУ

Ровно 60 лет назад, 17 апреля 1961 года отряд из полутора тысяч кубинских эмигрантов, подготовленных ЦРУ, высадился в безлюдной бухте на южном побережье Кубы. Через три дня боёв они были частично уничтожены, частично взяты в плен. Операция в Заливе Свиней стала едва ли не самым позорным провалом ЦРУ. Как и почему это произошло?

Строго говоря, никаких свиней в этом заливе никогда не было и нет до сих пор. Узкая бухта с безлюдными пляжами получила своё название, скорее всего, из-за экзотических рыб-спинорогов. По-испански они почему-то называются «свиньями» (cochinos), и их там видимо-невидимо. Отсюда и Залив свиней, Bahia de los cochinos. Сейчас туристы едут в Залив свиней не только из-за мемориала и музея событий апреля 1961. Пляж Плайя Хирон теперь один из туристических центров дайвинга как раз из-за обилия красивых экзотических рыб.

Безлюдные пляжи изолированы болотистой местностью, через которую вглубь острова вела одна-единственная дорога. В теории это должно было позволить десанту закрепиться и ждать так называемой «фазы 2». Кроме того, ближайшие крупные подразделения кубинской революционной армии (включая танковую бригаду) находились в Санта-Кларе примерно в 120 километрах.

Примерно так впоследствии оправдывались те в ЦРУ, кто планировал операцию «Плутон», и в первую очередь, руководитель Директората планирования Ричард Бисселл. Именно он стоял за практически всеми тайными операциями ЦРУ того периода холодной войны: от полётов У-2 над СССР до переворота в Гватемале. Именно Бисселл в 1960 году пытался сперва организовать пропагандистскую кампанию через «серые» радиостанции, чтобы дискредитировать Кастро и «поднять восстание». Когда этот план не удался, Бисселл уговорил директора ЦРУ Аллена Даллеса пойти на контакт с мафией. Сперва они вели переговоры с Джонни Розелли и Сэмом Джанкано, позднее подключились и другие боссы – Карлос Марчелло, Санто Траффиканте и даже великий и ужасный Меир Лански. Даллес и Биссел уговорили мафиози убить Кастро в обмен на лояльность властей и 150 тысяч долларов «на карман».

Это не было такой уж глупостью, как кажется теперь. Краеугольном камнем всех этих событий была так называемая концепция «правдоподобного отрицания» (Plausible deniability). Вкратце это такая организация системы тайных операций, которая позволяет политикам и высшим чиновникам в любой момент сказать, что они ничего не знали. Их не посвящали в детали и они ничего не подписывали. Например, если бы мафиози не смогли убить Кастро и киллеры были бы пойманы кубинцами, то всегда можно было сказать, что мафия действовала самостоятельно, поскольку мстила Кастро за конфискованные казино, гостиницы и бордели.

Согласно этой же концепции «правдоподобного отрицания» обе президента США, вовлечённые в операцию в Заливе свиней, – Эйзенхауэр и Кеннеди категорически запрещали какое-либо прямое участие в десанте американских военнослужащих. «Бригада 2506» состояла исключительно из кубинцев-эмигрантов иногда неясного социального происхождения, но инструкторами при них были сотрудники ЦРУ. Американские бомбардировщики В-26 достались армии Кастро ещё от армии правительства Фульхенсио Батисты, и такие же имелись на вооружении ВВС США. В результате американцы просто накрасили на свои самолёты кубинские опознавательные знаки и пытались выдавать их за кубинскую авиацию, которая «бомбит сама себя».

Именно с этими бомбардировщиками случилась одна из самых циничных историй, сильно повлиявшая на весь ход событий, как политический, так и чисто военный.

14 апреля разведчик У-2 пролетел над кубинскими аэродромами и, как показалось лётчику, идентифицировал 15 из 24 самолётов кубинских ВВС. В классическом стиле их было решено уничтожить на земле, поскольку господство в воздухе считалось одним из основных залогов успеха десанта. Утром 15 апреля восемь бомбардировщиков В-26 с кубинскими опознавательными знаками атаковали три кубинских военных аэродрома и, опять же как показалось лётчикам, уничтожили всю кубинскую авиацию.

В реальности же это были макеты самолётов, которые кубинцы оставили на видном месте. До сих пор остаётся спорным вопрос, знали ли в Гаване заранее о готовящемся налёте и это была такая изощрённая военная хитрость. Или же всё получилось каким-либо образом случайно. Но факт остаётся фактом: на земле были уничтожены только 2 кубинских самолёта (по некоторым советским данным – 3), которые и так были неисправны. А американцы же решили, что они получили господство в воздухе.

Три американских бомбардировщика с кубинскими опознавательными знаками, участвовавшие в налёте, получили повреждения огнём кубинской ПВО. Один упал в море (экипаж погиб), другой сел на военном аэродроме в Ки-Уест, а третий зачем-то дотянул до Майами и приземлился в гражданском международном аэропорту. Лётчик потребовал журналистов и сообщил им, что он перебежчик из кубинских ВВС и требует политического убежища. Эта была чистой воды циничная ложь, которую лётчик рассказывал красочно и драматично: как он уходил от «кастровцев» и отстреливался.

Но среди американских журналистов оказалось достаточно людей, имевших военный опыт. Они обратили внимание на то, что стволы пулемётов бомбардировщика чистые, то есть из них не стреляли, а в самом самолёте есть конструктивные особенности, присущие только американской, а не кубинской версии В-26. Разразился фантастический скандал, и президент Кеннеди отменил повторный налёт. В результате всей этой история Куба сохранила в сохранности свои ВВС, которые в последующие три дня просто растерзали и десант, и десантные корабли и даже американские самолёты поддержки.

«Бригада 2506» состояла невесть из кого. Было много разных версий, каким именно образом подбирались люди в штурмовую группу десанта. Сам Фидель Кастро потом с коммунистической прямотой утверждал, что большинство наёмников были выходцами из высших классов Кубы и даже подсчитал, сколько гектаров земли имели их семьи до победы революции. Потом стало ясно, что команданте немного преувеличил, и хотя в «Бригаде 2506» было достаточно людей «из бывших», но по факту каждой твари было по паре. Большинство официально считалось студентами, но сейчас понятно, что у многих были фиктивные документы, позволявшие легально находиться в США.

Каждому члену бригады присваивался личный номер, но нумерация начиналась сразу с 2000, чтобы создать иллюзию многочисленности. Само название «Бригада 2506» пошло по личному номеру погибшего на учениях в Гватемала солдата. Служившие в бригаде получали 400 долларов в месяц базовой зарплатой (солидные тогда деньги) и выплаты: 175 долларов на содержание жены, если таковая есть, 50 долларов на первого ребёнка и 25 на второго. Бригада получила от США фантастическое количество оружия и боеприпасов, включая танкодесантные суда, сами танки М41, десять бронетранспортёров М8, двадцать безоткатных орудий и миномёты с «базуками» россыпью.

Командовал всем этим капитан Хосе Альфредо Перес Сан-Роман, известный как «Пепе», человек неоднозначной судьбы. Он хотел стать архитектором, но не хватило денег на обучение и он записался в кубинскую армию. Дважды проходил переподготовку в США, считался одним их самых талантливых офицеров армии диктатора Батисты и в 1958 году даже стал профессором Военной академии. Но в декабре 1958 он был арестован и обвинён в заговоре и организации покушения на Батисту.

После победы революции Кастро не только освободил Сан-Романа из тюрьмы, но даже поручил ему проводить чистку кадров старой кубинской армии. Воспользовавшись служебным положением, капитан Сан-Роман позволил скрыться бывшему командующему войсками Батисты, за что был арестован уже «кастровцами». Но Фидель проявил милосердие и выпустил в декабре 1959 года Пепе Сан-Романа в США.

Американцы сосредоточили вокруг Кубы крупные интеллектуальные силы. Только центр ЦРУ в Майами насчитывал более 40 агентов, лично бывавших на Кубе, и постоянно разрастался. Тем не менее вся эта компания очень фантастично представляла себе положение на Кубе. Они искренне считали, что кубинский народ только и ждёт, как бы восстать и свергнуть Кастро. Подпитывалась эта иллюзия донесениями «пятой колонны», представителей которой с лёгкой руки Фиделя стали называть «гусанос», «червяки». Под понятие гусанос подпадали и оппозиционеры старой формации и саботажники и разрозненные группы партизан. Периодически они пытались устроить теракты, но самым крупным стал поджог универмага в Гаване. Кубинская контрразведка успешно справлялась с гусанос, но они продолжали снабжать ЦРУ мифическими «данными» о положении на Кубе. А ЦРУ транслировало всё это в Белый дом.

И тем не менее, именно стратегически план подготовлен не был. Предполагалось, что десант должен быть закрепиться на пляже и несколько дней попытаться выжить. А что делать дальше (так называемая «вторая фаза»), никто не знал. «Поступайте по ситуации» – в том контексте эта фраза могла означать что угодно. Наступать на Санта-Клару или на Гавану, пробиваясь через 20 тысяч солдат кубинских войск. Ждать, когда благодарный кубинский народ поднимет восстание по всему острову. Пробиваться в горы и там начинать партизанскую войну. Или в самом крайнем случае ждать, когда придут на помощь регулярные американские войска.

Для создания предлога предполагалось высадить в Заливе свиней через пару дней членов так называемого временного правительства во главе с Хосе Миро Кардона, также в прошлом друга Кастро и борца с режимом Батисты и даже премьер-министра Кубы до Кастро. Временное правительство как бы с территории Кубы обратилось бы к Вашингтону за помощью. Но для этого надо было продержаться на пляже хотя бы неделю. На этом варианте особенно настаивал Бисселл.

Уже с рассветом 17 апреля стало понятно, что дело плохо. Неожиданно выяснилось, что у Кубы есть боеспособная авиация. Первым же налётом кубинцы потопили два транспортных судна («Хьюстон» и «Рио-Эскандидо»). На «Хьюстоне» пошёл на дно целый батальон наёмников, а на «Рио-Эскандидо» находилось 145 тонн боеприпасов и 3 тысячи галлонов топлива. Взрыв был слышен очень далеко. К 11 часам утра два оставшихся транспорта группы вторжения от греха подальше ушли в открытое море.

К середине дня 17 апреля продвижение десантников было остановлено. Кастро объявил всеобщую мобилизацию и ввёл военное положение. Из Санта-Клары двигались пехотный полк, танковый батальон и артдивизион. К Заливу свиней со все страны съезжались отряды народной милиции. Десант был блокирован в треугольнике Плайя-Хирон – Кайо-Рамона – Сан-Блас. По этой узкой полосе стали бить кубинские гаубицы. В течение всего 18 апреля кубинцы методично уничтожали десант и прочёсывали окрестности в поисках парашютистов.

19 апреля Пепе Сан-Роман попросил у американцев воздушной поддержки. Затем поддержки вообще. Какой угодно. Ричард Бисселл в своих воспоминает утверждает, что он умолял президента Кеннеди ввести в бой регулярные американские войска, но президент в рамках всё той же концепции «правдоподобного оправдания» якобы сказал ему, что хочет быть «максимально невидимым».

Тем не менее, утром 19 апреля пять бомбардировщиков Б-26 поднялись на помощь десанту, а к берегу Залива свиней подошли два американских эсминца: «Eaton» и «Murray», конспирации ради временно переименованные в «Сантьяго» и «Тампико».

Лётчики-гусанос лететь на бомбардировщиках отказались, посчитав это самоубийством. В результате за штурвалами сидели граждане США – лётчики Национальной гвардии штата Алабама. Их должны были поддержать реактивные истребители с авианосца «Уэссекс». Но случилось удивительное: руководители полётов на авианосце запутались в часовых поясах, в результате чего истребители поддержки разминулись с бомбардировщиками, и те полетели на Кубу без прикрытия. В коротком воздушном бою кубинские МИГи сбили два из четырёх бомбардировщиков с американскими гражданами на борту, что вошло в историю как Mad Dog Flight.

Кубинский танк Т-34-85 выкатился на пляж и оказался прямо напротив двух американских эсминцев, которые пытались организовать эвакуацию оставшихся в живых. Танкисты несколько раз выстрелили по кораблям, не попали, но этого оказалось достаточно, чтобы американские эсминцы на полном ходу ушли в открытое море, бросив эвакуацию.

К половине шестого вечера 19 апреля боевые действия были закончены, «Бригада 2506» прекратила существование. 114 наёмников было убито, 1202 взято в плен, из которых 9 раненных скончались при транспортировке. Кубинцам в качестве трофеев достались 5 танков М41, 10 бронетранспортёров и масса всякого добра. Суммарно ВВС и ПВО Кубы сбили 12 самолетов В-26 и С-46, из которых 7 В-46 и один С-46 в воздушном бою, не понеся потерь. Кубинцы потеряли 156 человек убитыми и около 800 раненными, а также один танк, который сожгли тремя выстрелами из гранатомёта в первый же день высадки.

Пленных гусанос судили, но убивать их никто не собирался. Правительство Кубы оценило ущерб от вторжения в 53 миллиона долларов и предложило обменять пленных на медикаменты и продовольствие на аналогичную сумму. Американцы согласились, и в декабре 1962 года обмен состоялся. Но и в этом случае согласно концепции «правдоподобного оправдания» медикаменты поступили на Кубу не от американского правительства, а от некоего частного благотворительного фонда.

Президент Кеннеди лично торжественно встречал обменянные остатки «Бригады 2506» на стадионе «Orange Bowl» в Майами. Впоследствии они создали «ветеранскую ассоциацию», которая не слишком успешно пыталась организовывать на Кубе террористические акты. В 2011 году на 50-летие вторжения этих уже немолодых людей пригласили на специальное заседание Конгресса США.

Среди них на почётных местах в Конгрессе не было Пепе Сан-Романа. В 1989 году он покончил с собой в Майами. После его смерти стали распространяться слухи, что он был лишь декоративной фигурой, а реально операцией командовали другие люди. Показывали пальцем на Мануэля Артиме Буэску, ещё одного бывшего соратника Кастро, не сошедшегося с ним взглядами после победы революции. По крайней мере точно известно, что именно Артиме Буэска длительное время был на связи с знаменитыми оперативниками ЦРУ, организовывавшими кубинскую оппозицию из разнообразных недовольных Фиделем. В частности, с Джерри Дроллером, он же Фрэнк Бендер, он же «Мистер Б».

В США ответственным за катастрофу сделали Ричарда Бисселла. Чтобы сохранить лицо, президент Кеннеди уволил его из ЦРУ, но тут же предложил должность директора Института оборонного анализа. Умер Бисселл в 1994 году.

Операция в Заливе свиней стала катастрофой для имиджа и ЦРУ, и США вообще. Удивительно, но никаких радикальных изменений в самой концепции проведения тайных операций под прикрытием и чужими руками не было сделано. Специальная комиссия под руководством генпрокурора и по совместительству брата президента Роберта Кеннеди изготовила большой доклад, из которого следовало, что причины катастрофы в недостаточном снабжении. Признать же ошибочность самой идеи никто не решился. Как никто не задавался вопросом, почему операция не была спланирована дальше высадки.

И по сей день практически все принципы проведения тайных операций в США остались неизменными. Странно это и удивительно.