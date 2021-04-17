Правительство не поддержало инициативу об отпуске до 10 дней для отцов новорожденных
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Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова о дополнительном оплачиваемом отпуске до 10 дней для отцов новорожденных.
Автор предлагал дать мужчинам право на отпуск до 10 календарных дней со дня, следующего за днем рождения ребенка, с сохранением заработной платы, передает ТАСС.
Соответствующие поправки предлагалось внести в Трудовой кодекс, сам законопроект пока не внесен в Госдуму.
В правительственной комиссии указали, что в данный момент «в целях вовлечения отца в воспитание детей трудовое законодательство предоставляет возможность отцу оформить отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней» в случае рождения ребенка и отпуск по уходу за ребенком.
«Законопроектом нечетко определена правовая природа предлагаемого нового вида отпуска, поскольку в законопроекте идет речь о дополнительном отпуске с сохранением заработной платы, но в то же время проектируемые положения включаются авторами законопроекта в статью 255 Кодекса об отпуске по беременности и родам, который предполагается предоставить отцу на основании листка нетрудоспособности», – сказано в проекте отзыва.
В правительстве считают, что такая «неопределенность приведет к возникновению трудностей в правоприменительной практике».
Также реализация инициативы потребует выделения дополнительных «ассигнований бюджетов бюджетной системы России». Однако автор законопроекта не указал конкретные источники для финансирования возникающих обязательств, что является нарушением требований Бюджетного кодекса. В связи с этим профильная комиссия кабмина не поддержала законопроект.
Отметим, что ранее россияне поддержали предоставление отцам отпуска после рождения ребенка.
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