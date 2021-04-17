Трамп проконсультирует Кремль по поводу введения ответных санкций в отношении США

Бывший президент США Дональд Трамп окажет консультационные услуги Владимиру Путину. Президент России с помощью Трампа намерен выработать эффективный ответ на недавние американские санкции.

Дональд Трамп первым проявил инициативу и пришел сегодня утром в российское посольство в Вильнюсе, чтобы предложить свои услуги. В МИД России сотрудничество Трампа объяснили старыми обидами политика на нынешнее руководство США и желанием отыграться за неудавшийся штурм Капитолия.

По информации источника в МИД России, Трамп заявил, что намерен «хорошенько накормить дерьмом этого старого маразматика», при этом не уточняется, кого именно Трамп имеет в виду. Сейчас бывший президент США находится в Москве и ждет встречи с высшим политическим руководством России.

– Я был президентом США 4 года, но меня вышвырнули из Белого дома как паршивую собаку. Я знаю, что я выиграл эти выборы, все это знают, но только продажные американские суды отдали победу Байдену. Я сам давал судьям указания, я знаю, как это делается. Но еще я также знаю все слабости Америки. У меня все еще есть доступ к секретной информации и если нужно, то я готов лично провести русский спецназ по подземным туннелям в Овальный кабинет, — заявил Трамп через своего нового адвоката Эльмана Пашаева.

Конкретный план ответных действий на американские санкции будет обсуждаться в ближайшие выходные, но президент Трамп уже предложил несколько решительных шагов. Санкционный пакет Трампа включает в себя полный запрет на ввоз американских автомобилей в Россию, демонтаж вышек 5G и постановку на профилактический учет всех членов американской дипмиссии.

В обмен на предоставленную информацию Дональд Трамп получит земельные участки для своих башен в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и беспроцентный кредит на их строительство.

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