 

В Кремле объяснили полезность признания ФБК экстремистской организацией

17.04.2021, 9:19, Разное
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Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле с нетерпением ждут решения суда о признании ФБК экстремистской организацией.

– Поверьте, от этого выиграют все. Вы знаете, мы всегда работаем только в рамках закона. У нас есть протоколы, как и с кем проводить встречи. Мы просто законодательно не можем никак контактировать ни с ФБК, ни с Навальным. Но в законе нет запретов на встречи с представителями экстремистских организаций, поэтому такое вот возможно. Так что как только решение вступит в силу, мы можем ждать Навального на встречу в Кремле. Конечно, Алексею Анатольевичу сначала нужно будет полечиться, поправиться, тогда милости просим. Если конечно, его отпустят из гостиницы, – заявил Песков журналистам.

Ранее прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием признания ФБК и фондов, связанных с Алексеем Навальным, экстремистскими организациями.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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