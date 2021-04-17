Карли Клосс рассекретила пол и имя ребенка

Месяц назад у всемирно известной модели, бывшего “ангела” Victoria’s Secret и бизнеследи Карли Клосс и бизнесмена, брата супруга Иванки Трамп Джареда Кушнера – Джошуа Кушнера – родился ребенок. Для обоих знаменитостей он стал первым. Радостной новостью с миром тогда поделился только Джошуа, опубликовав снимок с малышом и написав “Добро пожаловать в этот мир”. Судя по цвету шапочки ребенка, многие решили, что у Карли и Джошуа родился сын.

И фанаты были правы. Несколько недель молодая мама хранила молчание, а несколько часов назад опубликовала первое на своей странице в Instagram с 9 миллионами подписчиков фото малыша, точнее, его ручки.

Леви Джозеф, 11.03.21,

– подписала модель снимок, обнародовав сразу имя и дату рождения сына. Эта публикация стала первой в ее блоге с января.

Первое фото сына, которым поделился Джошуа месяц назад

Напомним, знакомство Карли Клосс и Джошуа Кушнера состоялось в 2012 году на одном из мероприятий бренда Victoria’s Secret, моделью которого являлась Карли. Роман между ними развивался стремительно. Джошуа родился в очень влиятельной нью-йоркской семье: его отец – миллиардер Чарльз Кушнер, сделавший состояние на недвижимости и в свое время осужденный на два года тюрьмы за налоговые манипуляции, а его брат – медиамагнат Джаред Кушнер – женат на дочери Дональда Трампа, Иванке Трамп.

Джошуа Кушнер окончил Гарвардскую школу бизнеса. Свой первый онлайн-бизнес он создал еще в университете и все вырученные деньги инвестировал в платформу Instagram.

Джошуа далек от мира моды, мне нравится, что с ним можно на время забыть о показах, съемках, кастингах и всем этом хаосе,– рассказывала супермодель в интервью People.

Джошуа Кушнер и Карли Клосс

А вот Джошуа удалось увлечь возлюбленную в свой мир матриц и кодов: несколько лет назад Карли прошла двухнедельные курсы программирования и даже учредила стипендию Kode With Klossy, благодаря которой 20 школьниц могут пройти те же курсы, что и она, и научиться создавать собственные мобильные приложения. Сейчас Джошуа является основателем инвестиционной фирмы Thrive Capital.

18 октября 2018 года пара сыграла свадьбу в Нью-Йорке. По словам их друзей, церемония была скромной и прошла по всем канонам иудаизма. К слову, Карли специально сменила веру незадолго до помолвки. На церемонию было приглашено всего около 80 человек. Среди гостей был замечен родной брат Джошуа Джаред с супругой Иванкой Трамп. Для торжества Карли выбрала белоснежное платье Dior. Чуть меньше чем через год, в июне 2019-го, Карли и Джошуа сыграли вторую свадьбу – на ферме в штате Вайоминг. В числе гостей значились Дерек Бласберг, Дарья Жукова, Кэти Перри и Орландо Блум. О том, что пара ждет ребенка, стало известно в ноябре прошлого года.