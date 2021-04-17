 

В Украине COVID-19 за сутки заболели почти 15 тыс. человек

17.04.2021, 8:32, Новости дня
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В больницы 16 апреля с диагнозом COVID-19 попали 4,1 тыс человек. Умерло 16 апреля 440 больных, а выздоровело – 9 736.

За прошедшие сутки в Украине сделали 105 215 тестов на коронавирус (в том числе методом ПЦР – 45 875, методом ИФА –20 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 213).

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/911134789429517

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 112), Харьковской (1 386), Днепропетровской (1 169), Одесской (1 097) и Киевской (965) областях.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 1 936 228 случаев болезни COVID-19. При этом 1 475 556 человек выздоровели, а 39 536 – умерли.

Контекст:15 апреля в Украине за последние сутки COVID-19 заболели почти 17,5 тыс. человек. Умерло в этот день 438 больных, а выздоровело – 12 054.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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