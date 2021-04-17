В РФ разработают систему жизнеобеспечения лунной базы

В будущем году российские ученые планируют начать систему жизнеобеспечения лунной миссии. Речь идет, в основном, о получении чистой воды для космонавтов, которые будут длительное время находиться на лунной базе и космической станции на орбите спутника Земли.

В частности, живительную влагу планируют получать из воздуха, который обладает влажностью. Также существует методика утилизации и очистки урины, которую необходимо усовершенствовать.

Разумеется, людям понадобится и кислород. Ученые разрабатывают метод электролизного получения О2. По имеющейся информации, конечной целью работы является создание рабочих прототипов жизненно необходимых в условиях космоса устройств.