 

В сети появилась первая информация об iPhone 14

17.04.2021, 8:20, Новости дня
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Пока «яблочная» компания занята выводом на рынок новой линейки iPhone 13, инсайдеры спешат рассказать всему миру о том, какой же будет следующее поколение смартфонов данной марки.

Итак, стало известно, что iPhone 14 выйдут только в 2022 году. При этом аппараты получат камеру с основным датчиком на 48 Мп, из-за чего качество съемки видео вырастет до фантастического показателя 8К.

Однако размер одного пикселя при съемке в среднем формате 12 Мп будет больше, чем у нынешних аналогов. По словам инсайдер, он составит 2,5 мкм. И все же пользователям беспокоиться не нужно. Разработчик планирует использовать новейшую технологию объединения данных о соседних пикселях, которую разработали для операционной системы Android.

Также источник сообщает, что в четырнадцатой линейке, скоре всего, будут представлены аппараты только с двумя вариантами экранов. Один с диагональю 6,7 дюйма, другой – 6,1.



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