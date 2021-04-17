 

Смартфоны Vivo лидируют на рынке Китая

17.04.2021, 8:20, Новости дня
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На рынке смартфонов Поднебесной определится лидер. По словам аналитиков, им стала китайская компания Vivo, у которой в последнее время быстро росли продажи.

Основными конкурентами Vivo как дома, так и за рубежом, остается Oppo. Есть еще Huawei, ранее считавшийся лучшим из лучших. Но по причине американских санкций эта компания теперь, в основном, борется за место под солнцем только на своей территории, то есть в том же самом Китае.

А компания Vivo получила в марте 24% китайского рынка смартфонов, уточняют аналитики. Oppo обеспечила 21% продаж мобильных гаджетов на территории самой населенной в мире стране. Тройку лидеров сейчас замыкает Huawei, у которого доля составляет 15% китайского рынка.



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