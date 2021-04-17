 

Лавров анонсировал российские санкции против США

17.04.2021, 8:04, Новости дня
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Россия намерена опубликовать имена руководителей вашингтонской администрации, которых включат в санкционный список, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Документ планируется опубликовать вечером, 16 апреля, в пятницу, в него включат восьмерых человек, сообщил министр, передает РИА «Новости».

«Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан с просьбой, чтобы они уехали. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну», – сказал Лавров.

Американский президент Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против РФ поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.



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