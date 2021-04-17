Названы вакансии с «космическими» зарплатами

В службе исследований HeadHunter рассказали, представители каких профессий могут получать зарплаты, сравнимые с зарплатами опытных космонавтов.

Сообщается, что в РФ около 1 тыс. вакансий с зарплатой в 500 тыс. рублей. Всего в 2021 году их было 2,5 тыс., из них 47% – в Москве и Подмосковье, 33% – в Краснодарском крае, 8% – в Санкт-Петербурге, по 2% – в Татарстане и Свердловской области, на остальные регионы пришлось только 8%, передает РИА «Новости».

Чаще всего «космические» зарплаты предлагают в сферах «Продажи», «Строительство, недвижимость», «ИТ, интернет, телеком», «Консультирование» и «Высший менеджмент». В 8% речь идет об удаленной работе, каждое десятое предложение включает требование владения английским языком.

В частности, в список топовых вакансий входят брокер по работе с клиентами (от 600 тыс. до 3 млн рублей до вычета налогов), гендиректор международного бизнеса (от 800 тыс. до 1,5 млн рублей), директор по развитию в рекламном агентстве (от 400 тыс. до 3 млн рублей). Также на «космические» зарплаты может рассчитывать стоматололог-ортопед (до 750 тыс. рублей на руки), директор по персоналу (от 500 до 700 тыс. рублей), управляющий директор золотодобывающей компании (от 500 до 600 тыс. рублей).

Напомним, первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников сообщил, что заработная плата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит 300 тыс. рублей в месяц, а опытных космонавтов – более 500 тыс. рублей.