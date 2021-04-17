 

Австралийский суд выдвинул обвинения против компании Google

17.04.2021, 7:26, Новости дня
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В австралийском суде рассматривается дело американской корпорации Google. Гиганта ИТ-индустрии здесь обвиняют в обмане пользователей и нарушениях при сборе персональных данных.

Предметом для рассмотрения стала, казалось бы, «маленькая неувязка». Дело в том, что Google запрашивает разрешение на использование личной информации только во время использования своих программ. Однако компания, в действительности, занималась этим постоянно.

По словам экспертов, выдвинутое обвинение, скорее всего, не будет опровергнуто. Поэтому стоит ожидать, что Google оштрафуют на крупную сумму и заставят сменить стиль работы. Не исключено также, что аналогичные иски последуют в других странах.



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