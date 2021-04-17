Разработчики браузера Chrome предлагают новую удобную функцию

Юзеры часто сталкиваются с проблемой случайно закрытых вкладок. Отыскать нужные интернет-страницы в браузере Chrome можно, зайдя в раздел истории. Однако это занимает время. Теперь разработчик предлагает функцию, значительно ускоряющую поиск ранее закрытых страниц.

Для этого в Google Chrome появится специальный раздел «Недавно закрытые страницы». В них поиск займет всего-то несколько секунд, обещают разработчики.

Новую функцию можно получить уже в бета-версии, вышедшей под номером 91.04472.0. но вскоре она также появится в стабильных сборках браузера, обещают эксперты. Напомним, что Google Chrome остается одним из самых популярных и самых удобных для обычных пользователей интернет-браузеров.