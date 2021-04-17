США обещали защищать Японию ядерным оружием

США намерены защищать Японию всеми средствами, включая ядерное оружие, говорится в заявлении по итогам переговоров в Вашингтоне между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Есихидэ Сугой.

Вашингтон подтвердил «непоколебимую поддержу безопасности Японии» в рамках действующего Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года, передает ТАСС.

Подчеркивается, что договор о безопасности касается и островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся под контролем Японии и являются предметом территориального спора с Китаем. США и Япония заявили, что выступают против «любых односторонних действий, направленных на изменение статуса-кво в Восточно-Китайском море», и «незаконных претензий и действий Китая в Южно-Китайском море».

Байден и Суга подчеркнули «важность мира и стабильности во всем Тайваньском проливе». При этом Тайвань был напрямую упомянут в совместном заявлении лидеров США и Японии впервые с 1969 года.

Вашингтон и Токио также подтвердили решимость провести полную денуклеаризацию КНДР. США выразили готовность способствовать решению проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР. Байден и Суга осудили ситуацию в Мьянме и призвали военных Мьянмы немедленно остановить насилие и освободить задержанных. США и Япония заявили, что намерены на двустороннем уровне, в рамках G7 и ВТО противостоять использованию недобросовестных торговых практик.

Напомним, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия «военной необходимостью». Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял о необходимости дать правовую оценку атомной бомбардировке США японских городов. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что США взорвали атомные бомбы над японскими Хиросимой и Нагасаки, чтобы запугать Советский Союз.