ВОЗ подвергла критике работу механизма распространения вакцин COVAX

Человечество «терпит неудачу» в деле распространения вакцин от коронавируса через механизм COVAX, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Отметив, что «равенство в вопросе о вакцинах – это вызов нашего времени», Гебрейесус вынужден был признать: «Мы терпим неудачу». По его словам, некоторые государства, которые ждали вакцину, «не получили ничего», другие не получают в срок вторую часть квоты, в результате под угрозой оказываются их планы, «касающиеся второго этапа вакцинации».

В соответствии с планами через COVAX уже должны были поставить свыше 100 млн доз вакцин, но распределено только 40 млн. Свыше 82% из 832 млн прививок в мире приходится на страны с высокими и средними доходами, на страны с низкими доходами – 0,2%, передает ТАСС.

Гендиректор ВОЗ призвал государства, которые зарезервировали для своих граждан лишние объемы вакцин, «немедленно сделать пожертвования COVAX». Он призвал рассмотреть «все варианты наращивания производства». В частности, предлагается рассмотреть передачу лицензий на производство вакцин другим странам, а также «инвестиции в местное производство вакцин».

В марте Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на участие вакцины «Спутник V» в международной программе COVAX. РФПИ при этом заявил, что будет рад сотрудничать с международной платформой COVAX, но в приоритете будут поставки российской вакцины «Спутник V» в страны напрямую.

COVAX – международный механизм, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.