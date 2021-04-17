 

США посоветовали авиакомпаниям с осторожностью летать над Россией и Украиной

17.04.2021, 7:10, Новости дня
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Федеральное авиационное управление США заявило, что американским авиакомпаниям следует с особой осторожностью совершать полеты над некоторыми районами РФ и Украины.

В директивах-извещениях NOTAM рекомендуется с осторожностью летать «в, из, в пределах или над» районами полетной информации Киева, Днепра (бывший Днепропетровск), Симферополя, а также расположенных в пределах 100 морских миль от них областях РПИ Москвы и Ростова-на-Дону, передает ТАСС.

Такую рекомендацию власти США объясняют «эскалацией региональной напряженности» между Россией и Украиной. В США не исключают «трансграничных столкновений без предварительного уведомления, повышенной военной активности и/или конфликта».

В начале недели генсек НАТО пообещал поддержку Украине. Тем временем замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку». По его словам, США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. 



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