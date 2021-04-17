Представлен отечественный экзоскелет для реабилитации космонавтов

Свою новую разработку представили специалисты Центра тренажеростроения из Новочеркасска. Она предназначена для скорейшей реабилитации космонавтов, длительное время пребывавших в условиях невесомости.

Речь идет о высокотехнологическом экзоскелете, получившем название «Легкий шаг».

Напомним, что за последние десятилетия именно в Новочеркасске было создано множество различных устройств для космической отрасли. По сообщению СМИ, это один из самых космических городов России, хотя запуски ракет производятся вдалеке отсюда. В частности, здесь создано три десятка тренажеров для космонавтов, которые использовались на различных станциях, существовавших в прошлом и настоящем.