 

Представлен отечественный экзоскелет для реабилитации космонавтов

17.04.2021, 6:32, Новости дня
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Свою новую разработку представили специалисты Центра тренажеростроения из Новочеркасска. Она предназначена для скорейшей реабилитации космонавтов, длительное время пребывавших в условиях невесомости.

Речь идет о высокотехнологическом экзоскелете, получившем название «Легкий шаг».

Напомним, что за последние десятилетия именно в Новочеркасске было создано множество различных устройств для космической отрасли. По сообщению СМИ, это один из самых космических городов России, хотя запуски ракет производятся вдалеке отсюда. В частности, здесь создано три десятка тренажеров для космонавтов, которые использовались на различных станциях, существовавших в прошлом и настоящем.



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